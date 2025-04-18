18.04.2025 (11:30)

Операторы БпЛА предотвратили проникновение условного ДРГ в Хабаровском крае в ходе занятий по минированию участка местности

В Хабаровском крае военнослужащие, проходящие обучение по специальности «Оператор беспилотных летательных аппаратов» провели занятия по минированию участка местности в целях предотвращения действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Перед тем как приступить к практической части, военнослужащие научились управлять дронами в специализированном классе на мультимедийных тренажерах, затем прошли обучение по применению беспилотных летательных аппаратов на местности.

В ходе обучения военнослужащие также обучаются навыкам ремонта, сборки, настройке БпЛА, изготовлению устройств сброса боеприпасов.

В рамках инженерной подготовки личный состав учится подготавливать заряды и отрабатывает на практике разминирование неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице