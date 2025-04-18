18.04.2025 (11:30)
Операторы БпЛА предотвратили проникновение условного ДРГ в Хабаровском крае в ходе занятий по минированию участка местности
В Хабаровском крае военнослужащие, проходящие обучение по специальности «Оператор беспилотных летательных аппаратов» провели занятия по минированию участка местности в целях предотвращения действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Перед тем как приступить к практической части, военнослужащие научились управлять дронами в специализированном классе на мультимедийных тренажерах, затем прошли обучение по применению беспилотных летательных аппаратов на местности.
В ходе обучения военнослужащие также обучаются навыкам ремонта, сборки, настройке БпЛА, изготовлению устройств сброса боеприпасов.
В рамках инженерной подготовки личный состав учится подготавливать заряды и отрабатывает на практике разминирование неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.