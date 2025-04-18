Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2025 (11:30)

Операторы БпЛА предотвратили проникновение условного ДРГ в Хабаровском крае в ходе занятий по минированию участка местности

В Хабаровском крае военнослужащие, проходящие обучение по специальности «Оператор беспилотных летательных аппаратов» провели занятия по минированию участка местности в целях предотвращения действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Перед тем как приступить к практической части, военнослужащие научились управлять дронами в специализированном классе на мультимедийных тренажерах, затем прошли обучение по применению беспилотных летательных аппаратов на местности.

В ходе обучения военнослужащие также обучаются навыкам ремонта, сборки, настройке БпЛА, изготовлению устройств сброса боеприпасов.

В рамках инженерной подготовки личный состав учится подготавливать заряды и отрабатывает на практике разминирование неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false