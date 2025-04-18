18.04.2025 (13:30)

На Сахалине военнослужащие РХБ защиты ВВО провели разведку труднопроходимых участков местности

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, приняли участие в тренировке по разведке труднопроходимой местности на наличие отравляющих веществ.

С применением специальной техники и средств индивидуальной защиты военнослужащие исследовали условно зараженные участки местности: отбирали пробу грунта, растительности и воды для выявления источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ.

Были отработаны действия по эвакуации личного состава из мест условного поражения отравляющими веществами и оказании первой медицинской помощи при удушении отравляющими веществами и ожогах.

В программу тренировки также были включены упражнения по тактико-специальной и огневой подготовке.

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