18.04.2025 (13:00)

В Приморском крае на полигоне ВВО военнослужащие выполнили стрельбу из штатного оружия

В Приморском крае военнослужащие мотострелковых подразделений выполнили боевые стрельбы на полигоне «Сергеевский» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Под руководством опытных инструкторов военнослужащие отработали тактические действия на открытой местности. Мотострелки выполнили упражнения учебных стрельб из пулеметов и автоматов Калашникова разных модификаций.

Также, военнослужащие совершенствовали свои навыки по метанию учебных ручных гранат и стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронированную технику и скопление живой силы противника.

До этого в рамках теоретической подготовки прошли занятия по совершенствованию основ и правил стрельбы.

Мероприятия боевой подготовки выполняются как днем, так и в вечернее время суток с максимальным привлечением личного состава.

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