18.04.2025 (12:30)
В Бурятии с военнослужащими Восточного военного округа проведены тренировки по противодействию терроризму
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия прошли тренировки по противодействию терроризму.
По в ходе занятий группы условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытались захватить штаб, пропускные пункты и склады.
С получением сигнала подразделения противодействия терроризму выдвинулись к местам прорыва. В ходе учебного боя, военнослужащие блокировали и уничтожили группы условных НВФ. Во время тренировки разыгрывалось несколько сценариев, при которых условный противник пытался проникнуть с нескольких сторон. Военнослужащие должны были оперативно принять решение и отразить нападение.
Также в ходе мероприятий были проверены умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.