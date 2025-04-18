18.04.2025 (12:30)

В Бурятии с военнослужащими Восточного военного округа проведены тренировки по противодействию терроризму

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия прошли тренировки по противодействию терроризму.

По в ходе занятий группы условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытались захватить штаб, пропускные пункты и склады.

С получением сигнала подразделения противодействия терроризму выдвинулись к местам прорыва. В ходе учебного боя, военнослужащие блокировали и уничтожили группы условных НВФ. Во время тренировки разыгрывалось несколько сценариев, при которых условный противник пытался проникнуть с нескольких сторон. Военнослужащие должны были оперативно принять решение и отразить нападение.

Также в ходе мероприятий были проверены умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

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