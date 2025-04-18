18.04.2025 (12:00)

В Амурской области с военнослужащими ВВО прошли занятия по огневой подготовке

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу условного противника из стрелкового оружия.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

Помимо этого, военнослужащие отработали оборудование и маскировку огневых позиций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице