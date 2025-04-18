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18.04.2025 (10:00)

Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков

Фото Видео

Представители военно-дипломатического корпуса 41 иностранного государства посетили Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в городе Краснодаре.

Начальник училища генерал-майор Анатолий Юдин рассказал, что училище осуществляет подготовку квалифицированных военных кадров (летчиков) для Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, а также их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Иностранные атташе также посетили специальный факультет училища, где проходят обучение более 300 иностранных военнослужащих из 19 государств.

Во время посещения занятий военные атташе пообщались с курсантами из стран, которые они представляют, а также ознакомились с учебно-материальной базой и тренажерными комплексами училища.

Инструкторы показали, как тренируются курсанты перед полетом, отрабатывая на тренажере сложные элементы пилотажа, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

На аэродроме училища военным дипломатам была представлена статическая экспозиция авиационной техники, задействованной в учебном процессе военных специалистов. Программа визита иностранных гостей завершилась показательными полетами учебно-боевых самолетов Як-130 и Л-39.

Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных иностранных государств в образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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