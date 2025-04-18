18.04.2025 (10:00)

Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков

Представители военно-дипломатического корпуса 41 иностранного государства посетили Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в городе Краснодаре.

Начальник училища генерал-майор Анатолий Юдин рассказал, что училище осуществляет подготовку квалифицированных военных кадров (летчиков) для Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, а также их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Иностранные атташе также посетили специальный факультет училища, где проходят обучение более 300 иностранных военнослужащих из 19 государств.

Во время посещения занятий военные атташе пообщались с курсантами из стран, которые они представляют, а также ознакомились с учебно-материальной базой и тренажерными комплексами училища.

Инструкторы показали, как тренируются курсанты перед полетом, отрабатывая на тренажере сложные элементы пилотажа, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

На аэродроме училища военным дипломатам была представлена статическая экспозиция авиационной техники, задействованной в учебном процессе военных специалистов. Программа визита иностранных гостей завершилась показательными полетами учебно-боевых самолетов Як-130 и Л-39.

Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных иностранных государств в образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.

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