18.04.2025 (10:00)
Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков
Представители военно-дипломатического корпуса 41 иностранного государства посетили Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в городе Краснодаре.
Начальник училища генерал-майор Анатолий Юдин рассказал, что училище осуществляет подготовку квалифицированных военных кадров (летчиков) для Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, а также их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Иностранные атташе также посетили специальный факультет училища, где проходят обучение более 300 иностранных военнослужащих из 19 государств.
Во время посещения занятий военные атташе пообщались с курсантами из стран, которые они представляют, а также ознакомились с учебно-материальной базой и тренажерными комплексами училища.
Инструкторы показали, как тренируются курсанты перед полетом, отрабатывая на тренажере сложные элементы пилотажа, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.
На аэродроме училища военным дипломатам была представлена статическая экспозиция авиационной техники, задействованной в учебном процессе военных специалистов. Программа визита иностранных гостей завершилась показательными полетами учебно-боевых самолетов Як-130 и Л-39.
Визиты представителей военно-дипломатического корпуса дружественных иностранных государств в образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.