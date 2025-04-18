18.04.2025 (11:00)

В Ракетных войсках стратегического назначения завершился чемпионат по армейской тактической стрельбе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ракетных войсках стратегического назначения завершился чемпионат по армейской тактической стрельбе

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершился чемпионат по армейской тактической стрельбе. В соревнованиях приняли участие сборные команды ракетных армий и центра обеспечения РВСН.

Программа соревнований включала в себя шесть тактических упражнений.

В первый день участники отрабатывали «Оборону позиции» — одиночную стрельбу из автомата Калашникова на дистанциях от 50 до 100 метров с поражением 15 мишеней, включая защищенные и металлические цели. Парное упражнение «Зачистка» требовало слаженной работы с автоматом и пулемётом РПК для ликвидации 21 мишени на расстоянии до 250 метров.

Второй день был посвящён упражнениям «Поток» и «Штурм ДРГ». В «Потоке» стрелки вели огонь из автомата в движении, одновременно выполняя нормативы по военно-медицинской подготовке: наложение жгута на условно раненую конечность под контролем судей. Групповое задание «Штурм ДРГ» включало использование снайперской винтовки СВД, эвакуацию раненого бойца и преодоление минно-взрывных заграждений. Команды из четырёх человек поражали 31 мишень, включая падающие металлические цели и дроны, имитируемые тарелками стандарт 110 мм.

Третий день стал испытанием на выносливость и адаптивность. В упражнении «Дым в руинах» стрелки в противогазах поражали 15 мишеней в условиях ограниченной видимости, а в «Дуэли на мосту» соревновались в парной стрельбе на дистанциях до 100 метров, демонстрируя точность и скорость перезарядки.

Участники продемонстрировали не только высокую меткость, но и умение действовать в нештатных ситуациях, включая оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Опыт, полученный на полигоне, будет использован для совершенствования учебных программ ракетных соединений.

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