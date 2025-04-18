18.04.2025 (14:00)

Выпускники школы техников РВСН отправились в ракетные части и соединения на воинском эшелоне

Выпускники школы техников РВСН, которая дислоцирована на полигоне Капустин Яр, на воинском эшелоне отправились к местам дальнейшего прохождения службы.

Выпускники обеспечены всем необходимым вещевым имуществом и персональными электронными и банковскими картами.

На пути следования военнослужащие будут обеспечены трехразовым горячим питанием в специальном вагоне-ресторане.

При подготовке воинского эшелона был проведён комплекс мероприятий по противодействию инфекционным заболеваниям. Всем военнослужащим были выданы необходимые средства индивидуальной защиты, а перед отправлением состава была проведена термометрия.

В течение трех месяцев курсанты школы техников проходили курс подготовки механиков-водителей для агрегатов мобильного ракетного комплекса «Ярс». В программу обучения входили теоретические дисциплины, занятия на современных тренажёрных комплексах, имитирующих реальную технику, а также возможные особенности рельефа и погоды. Практику вождения агрегатов военнослужащие закрепляли на автодромном комплексе, оборудованном всеми необходимыми элементами для выполнения учебных упражнений на колесных шасси различного класса.

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