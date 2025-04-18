18.04.2025 (10:30)

Очередные украинские боевики сдались в плен подразделениям группировки войск «Север» в Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Очередные украинские боевики сдались в плен подразделениям группировки войск «Север» в Курской области

Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении продолжают сдаваться в плен российским подразделениям.

Руководствуясь соображениями гуманитарного характера, военнослужащие группировки войск «Север» гарантируют солдатам ВСУ, сложивших оружие и сдавшихся в плен, жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

ВСУ с каждым днем не хватает подготовленных военнослужащих, многие кого отправляют в «мясные штурмы» на верную смерть спасаются бегством с передовой или сдаются в плен российской армии отказываясь участвовать в боевых действиях.

В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат.

«Я был на совещании по роду своей должности. И вот нам сказали, что мы вот идем за 80-й, 82-й бригадой штурмовой занять позиции на окружной дороге Суджи. Для меня был шок, то есть мы были в Сумской области. Я единственный задал вопрос, говорю, а дальше что? Почему туда и дальше что? На что мне комбат не ответил. Я комбата, правда, видел второй раз в жизни. Я не знал никого с офицеров. Ну, я задал такой вопрос. А дальше что? На что мне комбат ответил. Я не знаю. Вот такой был ответ комбата», - рассказал военнопленный Вячеслав Погибенко.

Схваченные сотрудниками ТЦК и направленные на убой в курское приграничье, также сдаются в плен, сохраняя свои жизни.

«Поймали на улице, прямо возле дома. И повезли в военкомат. Проверять, обновлять данные. Не обращали внимания на болезни. Написали годен к службе в вооруженных силах. После боя там обгорел я. Ну, был пожар, горел сарай. И обгорело лицо. Увидели русских военных, которые там в одном из разрушенных домов были. Оружие поставили и сдались. Приняли хорошо», - рассказал военнопленный Иван Прокопешин.

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