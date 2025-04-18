18.04.2025 (09:30)
Снайперская пара группировки войск «Днепр» сорвала ротацию противника, уничтожив наблюдателя ВСУ
В Запорожской области на Ореховском направлении снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» точным выстрелом уничтожила наблюдателя ВСУ, тем самым сорвав проведение ротации личного состава противника.
В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника.
«Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных НП стоят. Вот, возможны и такие случаи, когда просто перемещение пехоты, просто люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать», - рассказал старший снайпер с позывным «Ронин».
Российским снайперам приходится оперативно занимать огневые позиции, производить точный выстрел и быстро менять позицию, либо тщательно маскировать огневую позицию, вплоть до оборудования ее в блиндаже, что позволяет вести огонь скрытно и неожиданно для противника.
Кроме того, российские снайперы успешно поражают не только живую силу противника, но и вражеские беспилотные летательные аппараты, ведущие охоту за ними.