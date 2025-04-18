18.04.2025 (09:30)

Снайперская пара группировки войск «Днепр» сорвала ротацию противника, уничтожив наблюдателя ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперская пара группировки войск «Днепр» сорвала ротацию противника, уничтожив наблюдателя ВСУ

В Запорожской области на Ореховском направлении снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» точным выстрелом уничтожила наблюдателя ВСУ, тем самым сорвав проведение ротации личного состава противника.

В ходе выполнения задачи снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал военнослужащего ВСУ, осуществлявшего наблюдение за позициями российских войск, в момент проведения ротации личного состава противника.

«Обычно работаем по наблюдателям, которые на выносных НП стоят. Вот, возможны и такие случаи, когда просто перемещение пехоты, просто люди с опорника на опорник переходят, можем их в движении тоже убрать», - рассказал старший снайпер с позывным «Ронин».

Российским снайперам приходится оперативно занимать огневые позиции, производить точный выстрел и быстро менять позицию, либо тщательно маскировать огневую позицию, вплоть до оборудования ее в блиндаже, что позволяет вести огонь скрытно и неожиданно для противника.

Кроме того, российские снайперы успешно поражают не только живую силу противника, но и вражеские беспилотные летательные аппараты, ведущие охоту за ними.

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