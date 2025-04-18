18.04.2025 (09:00)

Новороссийские десантники-артиллеристы уничтожают подразделения ВСУ на Ореховском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новороссийские десантники-артиллеристы уничтожают подразделения ВСУ на Ореховском направлении

Новороссийские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск, в ходе специальной военной операции, продолжают выполнять огневые задачи по поражению живой силы противника, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БпЛА, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники.

Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление штурмовых отрядов. Расчет 152 мм орудия 2А36 «Гиацинт-Б» новороссийских десантников уничтожили опорные пункты украинских формирований с личным составом подразделений ВСУ. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. Артиллеристы-десантники действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.

Уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи сменяют позиции для выполнения новых задач.

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