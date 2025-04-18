18.04.2025 (08:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из Константинополя



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из Константинополя

В ДНР военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Восток» провели очередную эвакуацию мирных жителей из населённого пункта Константинополь, который продолжают обстреливать подразделения ВСУ.

Не смотря на обстрелы артиллерии и удары fpv-дронов украинских боевиков, бойцы вывели из села четверых мирных жителей, в том числе и парня по имени Ростислав - студента одного из колледжей ДНР.

Как рассказал молодой человек, он обучался онлайн вплоть до 8 марта этого года. Именно в этот день ВСУ ударили по их дому, где он проживал с семьёй, а 11 марта украинские националисты повторно обстреляли их дом. Тогда под завалами погибли родители Ростислава, а его чудом удалось спасти нашим штурмовикам.

Несмотря на то, что среди эвакуированных были пожилые люди, что было прекрасно видно с квадрокоптеров, ВСУ открыли по ним огонь из миномётов и пытались поразить fpv-дронами, но благодаря российским военнослужащим никто из мирных жителей не пострадал. Для обеспечения безопасности гражданских лиц во время эвакуации и защиты от fpv-дронов военнослужащие группировки «Восток» развернули средства РЭБ, создав коридор.

Операция по спасению мирных жителей длилась около суток, сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание. Ростислава забрал его родной дедушка, который проживает в Донецке.

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