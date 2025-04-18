18.04.2025 (08:30)
Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из Константинополя
В ДНР военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Восток» провели очередную эвакуацию мирных жителей из населённого пункта Константинополь, который продолжают обстреливать подразделения ВСУ.
Не смотря на обстрелы артиллерии и удары fpv-дронов украинских боевиков, бойцы вывели из села четверых мирных жителей, в том числе и парня по имени Ростислав - студента одного из колледжей ДНР.
Как рассказал молодой человек, он обучался онлайн вплоть до 8 марта этого года. Именно в этот день ВСУ ударили по их дому, где он проживал с семьёй, а 11 марта украинские националисты повторно обстреляли их дом. Тогда под завалами погибли родители Ростислава, а его чудом удалось спасти нашим штурмовикам.
Несмотря на то, что среди эвакуированных были пожилые люди, что было прекрасно видно с квадрокоптеров, ВСУ открыли по ним огонь из миномётов и пытались поразить fpv-дронами, но благодаря российским военнослужащим никто из мирных жителей не пострадал. Для обеспечения безопасности гражданских лиц во время эвакуации и защиты от fpv-дронов военнослужащие группировки «Восток» развернули средства РЭБ, создав коридор.
Операция по спасению мирных жителей длилась около суток, сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание. Ростислава забрал его родной дедушка, который проживает в Донецке.