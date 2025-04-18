18.04.2025 (08:00)

Расчет зенитно-ракетного комплекса «ТОР-М» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотник «Валькирия» в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет зенитно-ракетного комплекса «ТОР-М» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный беспилотник «Валькирия» в Харьковской области

Расчет зенитно-ракетного комплекса «ТОР-М» 20 общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ «Валькирия», обеспечив прикрытие позиций мотострелковых подразделений в зоне ответственности.

В ходе боевого дежурства по воздушному прикрытию переднего края и тыловых районов проведения зоны специальной военной операции, расчет комплекса «ТОР-М» обнаружил и уничтожил разведывательный беспилотник «Валькирия.

Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. При этом, благодаря функции автоматической блокировки РЛС обнаружения предотвращает возможность нанесения удара по «своим» летательным аппаратам, эффективно разделяя их от целей противника.

Командование группировки войск «Запад» высоко оценивает качество боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов по поражению вражеских воздушных целей. Большинство военнослужащих соединения награждены, а также представлены к награждению ведомственными и государственными наградами.

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