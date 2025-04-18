18.04.2025 (07:30)

Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА противника на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА противника на Красноармейском направлении СВО

Расчет зенитной установки ЗУ-23 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека-100» ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ходе ведения воздушной разведки расчетом был обнаружен вражеский дрон летящий в сторону населенного пункта с мирным населением. Благодаря оперативным и слаженным действиям расчета ЗУ-23 он был уничтожен с применением 23-мм осколочно-фугасных боеприпасов.

«Крайняя цель была в Авдеевке. Поразили низколетящую «Валькирию» буквально с 2-3 очередей. Сегодня опять же работали по «Лелеке»», – делится опытом стрелок-зенитчик Александр Лапин.

Расчеты зенитных установок ЗУ-23 круглосуточно обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, вооружения и военной техники, уничтожая разведывательные БПЛА самолетного типа, а также ударные дроны-камикадзе противника. В случае визуального обнаружения целей зенитчики открывают по ним огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23-мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника, обеспечивая эффективную дальность огня до 2 км.

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