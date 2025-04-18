18.04.2025 (07:30)
Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА противника на Красноармейском направлении СВО
Расчет зенитной установки ЗУ-23 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека-100» ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.
В ходе ведения воздушной разведки расчетом был обнаружен вражеский дрон летящий в сторону населенного пункта с мирным населением. Благодаря оперативным и слаженным действиям расчета ЗУ-23 он был уничтожен с применением 23-мм осколочно-фугасных боеприпасов.
«Крайняя цель была в Авдеевке. Поразили низколетящую «Валькирию» буквально с 2-3 очередей. Сегодня опять же работали по «Лелеке»», – делится опытом стрелок-зенитчик Александр Лапин.
Расчеты зенитных установок ЗУ-23 круглосуточно обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, вооружения и военной техники, уничтожая разведывательные БПЛА самолетного типа, а также ударные дроны-камикадзе противника. В случае визуального обнаружения целей зенитчики открывают по ним огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23-мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника, обеспечивая эффективную дальность огня до 2 км.