18.04.2025 (07:00)

Расчет БпЛА «Суперкам» группировки войск «Центр» обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчета БпЛА «Суперкам» 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» обеспечили наведение артиллерии и контроль поражения военных целей противника, в числе которых бронетехника и скопления живой силы ВСУ, выявленные на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие расчетов БпЛА «Суперкам» выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток. Воздушные разведчики, тесно взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями группировки войск «Центр», выполняют работу по корректировке огня артиллерии, контролируют поражение целей операторами ударных дронов, разведают важнейшую информацию о силах и средствах противника вблизи линии боевого соприкосновения в интересах штурмовых подразделений.

«Подъехало две машины противника, довели их до точки где будет ротация, выгрузка боеприпасов и личного состава, навели артиллерию на них. В принципе это ежедневная работа, в основном мы ночью работаем, потому что в тепловизор очень хорошо видно сигнатуру автомобиля и людей, за ночь можно две-три ротации поймать вот так на нашем участке ответственности», - рассказал старший оператор БпЛА «Суперкам», ефрейтор Илья Субботин.

Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БпЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использование БпЛА «Суперкам» в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчета.

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