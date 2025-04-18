18.04.2025 (06:30)

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» поддерживают наступление штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» поддерживают наступление штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-72 5-ой гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток» поддерживают наступление наших штурмовых подразделений, уничтожая позиции и огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Танкисты поражают цели, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций на расстоянии до 10 километров. Точность попадания по объектам противника с дальних дистанций обусловлена корректировкой огня с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов.

Во время штурма экипажи танков подбираются к противнику как можно ближе – на расстояние выстрела. Обычно их целью становятся блиндажи с пулеметчиками, которые мешают закрепиться на позициях нашим штурмовикам.

После точного выстрела из танка 125-мм осколочно-фугасным снарядом по выявленной огневой точке противника о ней напоминает лишь земляная воронка.

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