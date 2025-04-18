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18.04.2025 (06:00)

Операторы БпЛА группировки войск «Юг» уничтожили бронеавтомобиль и пикап ВСУ в районе села Предтечино в ДНР

 Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и пикап ВСУ в районе населенного пункта Предтечино.

 Пикап противника подорвался на мине, которая была дистанционно установлена с БпЛА нашими саперами, и был обездвижен. Точным ударом оператор дрона уничтожил автомобиль.

В этом же районе подразделения ВСУ пытались организовать ротацию подразделений, используя бронеавтомобиль «Козак». Техника противника оперативно была вскрыта нашими разведчиками и уничтожена при помощи FPV-дрона. Водитель бронеавтомобиля пытался преодолеть опасный участок дороги на высокой скорости, но не смог уйти от российского дрона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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