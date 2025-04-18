18.04.2025 (05:30)

Операторы БпЛА и штурмовые группы ЮВО на совместных занятиях оттачивают навыки стрельбы, пилотирования и работы со сбросами

На одном из полигонов в тыловом районе Донецкой Народной Республики операторы БпЛА и штурмовые группы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ежедневно проводят совместные практические занятия по боевой подготовке, оттачивая навыки стрельбы, пилотирования, работы со сбросами и дронами камикадзе.

В современной войне бойцы не выходят на задачу без собственной «птички» в небе. Глаза в воздухе позволяют лучше владеть обстановкой на поле боя и контролировать каждый шаг военнослужащего и отслеживать действия противника.

Нередко боевые задачи выполняются и при поддержке расчетов FPV-дронов. Они как артиллерийское снайперское орудие с невероятной точностью могут наносить удары по объектам ВСУ и подавлять противника, тем самым поддерживая продвижение наших войск.

Во время боевой подготовки на полигонах этому аспекту современной войны уделяется значительная часть времени. Проходят обучение не только вновь прибывшие военнослужащие по контракту, но и те, кто вышел с передовых позиций на ротацию и отдых.

«Война поменялась с 23-го года, как только появились FPV-дроны. Ну и у противника очень много стало разведывательных дронов, и глубинной разведки. Ну и мы от них пытаемся не отставать. «Мавики» по большей части выявляют цели для FPV. Это как комплексная работа. Без разведки FPV будет просто кружить, а конкретные цели тяжело найти, особенно в посадке из-за того, что очки не позволят увидеть всех деталей. Отрабатываем тоже сбросы, и штурмовые действия тоже отрабатываем», - рассказал оператор БпЛА с позывным «Джонни».

В комплексе занятий военнослужащие на практических занятиях оттачивают свои действия по боевой, тактической, инженерной и медицинской подготовке на основе современного боевого опыта военнослужащих и инструкторов – участников специальной военной операции.

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