18.04.2025 (05:00)
Экипажи самолетов Су-25 нанесли авиаудар по противнику в зоне ответственности группировки войск «Юг»
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожена бронированная техника и живая сила ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
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