17.04.2025 (17:15)
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова открывает двери для абитуриентов
19 апреля 2025 года в легендарном Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет день открытых дверей.
Гостям мероприятия будут продемонстрированы ключевые элементы учебно-материальной и тренажерной базы кафедр, техника и вооружение Воздушно-десантных войск.
Курсанты продемонстрируют подготовку на воздушно-десантном комплексе, который позволяет проводить наземную отработку прыжка с парашютом – от выхода парашютиста из самолета до приземления.
Будет открыта для свободного посещения кафедра воздушно-десантной подготовки, где все желающие смогут поучаствовать в тренировочных занятиях на уникальном тренажере по подготовке к десантированию на парашютных системах «Арбалет».
Представители кафедры бронетанкового вооружения и техники продемонстрируют методику подготовки будущих офицеров-десантников на тренажерных комплексах, в 3D-режиме имитирующих управление движением, огнём и боем подразделения из БМД-4 и БМД-2.
Кроме того, гостям училища будет доступна выставка вооружения и военной техники ВДВ, «Зал Славы» и «Знамённый зал». А также – условия жизни и быта будущих офицеров «крылатой пехоты».