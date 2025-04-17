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17.04.2025 (17:15)

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова открывает двери для абитуриентов

19 апреля 2025 года в легендарном Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет день открытых дверей.

Гостям мероприятия будут продемонстрированы ключевые элементы учебно-материальной и тренажерной базы кафедр, техника и вооружение Воздушно-десантных войск.

Курсанты продемонстрируют подготовку на воздушно-десантном комплексе, который позволяет проводить наземную отработку прыжка с парашютом – от выхода парашютиста из самолета до приземления.

Будет открыта для свободного посещения кафедра воздушно-десантной подготовки, где все желающие смогут поучаствовать в тренировочных занятиях на уникальном тренажере по подготовке к десантированию на парашютных системах «Арбалет».

Представители кафедры бронетанкового вооружения и техники продемонстрируют методику подготовки будущих офицеров-десантников на тренажерных комплексах, в 3D-режиме имитирующих управление движением, огнём и боем подразделения из БМД-4 и БМД-2.

Кроме того, гостям училища будет доступна выставка вооружения и военной техники ВДВ, «Зал Славы» и «Знамённый зал». А также – условия жизни и быта будущих офицеров «крылатой пехоты».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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