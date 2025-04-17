17.04.2025 (17:15)

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова открывает двери для абитуриентов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова открывает двери для абитуриентов

19 апреля 2025 года в легендарном Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет день открытых дверей.

Гостям мероприятия будут продемонстрированы ключевые элементы учебно-материальной и тренажерной базы кафедр, техника и вооружение Воздушно-десантных войск.

Курсанты продемонстрируют подготовку на воздушно-десантном комплексе, который позволяет проводить наземную отработку прыжка с парашютом – от выхода парашютиста из самолета до приземления.

Будет открыта для свободного посещения кафедра воздушно-десантной подготовки, где все желающие смогут поучаствовать в тренировочных занятиях на уникальном тренажере по подготовке к десантированию на парашютных системах «Арбалет».

Представители кафедры бронетанкового вооружения и техники продемонстрируют методику подготовки будущих офицеров-десантников на тренажерных комплексах, в 3D-режиме имитирующих управление движением, огнём и боем подразделения из БМД-4 и БМД-2.

Кроме того, гостям училища будет доступна выставка вооружения и военной техники ВДВ, «Зал Славы» и «Знамённый зал». А также – условия жизни и быта будущих офицеров «крылатой пехоты».

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