17.04.2025 (23:00)
В Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева проведен конкурс на лучшую пасхальную корзину
В преддверии праздника Пасхи в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева проведен конкурс на лучшую пасхальную корзину.
В конкурсе принял участие личный состав академии, ее институтов и филиалов, а также гражданские сотрудники и члены семей военнослужащих.
Необходимо отметить, что в этом году конкурс проводится в 5 раз на уровне Военной академии, а зародился он в Военном институте (инженерно-техническом).
По итогам конкурса первое место заняла научная рота Штаба МТО, второе место Военный институт ЖДВ и ВОСО и третье место Военный институт (инженерно-технический). Все работы заслуживают самой высокой оценки.
Конкурс на самую лучшую пасхальную корзину в юбилейный 80-й год Победы в ВОВ объединил духовно весь личный состав Военной академии и раскрыл потенциал будущих офицеров в рамках духовно-нравственного воспитания.