17.04.2025 (23:00)

В Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева проведен конкурс на лучшую пасхальную корзину

В преддверии праздника Пасхи в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева проведен конкурс на лучшую пасхальную корзину.

В конкурсе принял участие личный состав академии, ее институтов и филиалов, а также гражданские сотрудники и члены семей военнослужащих.

Необходимо отметить, что в этом году конкурс проводится в 5 раз на уровне Военной академии, а зародился он в Военном институте (инженерно-техническом).

По итогам конкурса первое место заняла научная рота Штаба МТО, второе место Военный институт ЖДВ и ВОСО и третье место Военный институт (инженерно-технический). Все работы заслуживают самой высокой оценки.

Конкурс на самую лучшую пасхальную корзину в юбилейный 80-й год Победы в ВОВ объединил духовно весь личный состав Военной академии и раскрыл потенциал будущих офицеров в рамках духовно-нравственного воспитания.

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