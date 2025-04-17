17.04.2025 (22:00)

Научно-исследовательскому испытательному центру авиационно-космической медицины и военной эргономики – 90 лет

Центральному научно-исследовательскому институту Военно-воздушных сил (ЦНИИ ВВС) было вручено почетное знамя и орден Александра Невского. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского испытательного центра (авиационно-космической медицины и военной эргономики) ЦНИИ ВВС.

Высокие государственные награды личному составу ЦНИИ ВВС вручил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по военно-политической работе генерал-майор Игорь Романов.

В своей речи он подчеркнул выдающийся вклад института в развитие авиационной и космической медицины, разработку инновационных технологий и обеспечение безопасности полетов.

В честь юбилея и награждения состоялся торжественный концерт с участием творческих коллективов и почетных гостей. В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники института, представители командования ВКС и научно-исследовательских организаций.

Центр авиационно-космической медицины и военной эргономики ЦНИИ ВВС является ведущим научным учреждением, занимающимся вопросами медицинского обеспечения деятельности авиации и космонавтики. За 90 лет своей истории центр внес огромный вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Завершением праздничных мероприятий стала Всероссийская научно-практическая конференция «Авиационно-космическая медицина, авиационная психология и военная эргономика: становление, состояние и перспективы развития». Конференция объединила ведущих ученых и специалистов для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития отрасли.

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