17.04.2025 (21:00)

Экипажи вертолетов Балтийского флота выполнили бомбометания и стрельбы в морских полигонах

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27, транспортно-боевых вертолётов Ка-29 и ударных вертолётов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота выполнили практические бомбометания и боевые стрельбы в морских полигонах в рамках проведения летно-тактического учения (ЛТУ).

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат условного противника, экипажи уничтожили подводную цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50.

В свою очередь экипажи вертолетов Ми-24 и Ка-29 выполнили нанесение ударов по морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, поодиночке и в составе пар огнем из 23-мм двуствольных автоматических авиационных пушек ГШ-23 и ГШ-23Л, а также отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

Полеты вертолетчиков выполнялись по установленным маршрутам над акваторией морского полигона Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В ходе проведения элементов ЛТУ было задействовано порядка двадцати единиц авиационной техники.

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