17.04.2025 (20:30)

На Балтийском флоте проведены занятия по безопасности дорожного движения

В соединениях и воинских частях Балтийского флота военнослужащими 261-й автомобильной инспекции (г. Балтийск), были организованы занятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на служебном и личном транспорте военнослужащих.

Заместитель начальника 261-й военной автомобильной инспекции Егор Сащенко отметил важность повышения эффективности работы органов военного управления и командиров всех степеней. Основная цель данного мероприятия заключается в предупреждении дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей.

С водителями проведены занятия, включающие сдачу зачетов на знание Правил дорожного движения и изучение требований безопасности при управлении автомобильной техникой. К занятиям были привлечены военнослужащие Балтийского флота, проходящие службу как по призыву, так и по контракту, в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

Данные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности на дорогах и формированию ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения среди военнослужащих и гражданских лиц.

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