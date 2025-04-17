Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2025 (20:30)

На Балтийском флоте проведены занятия по безопасности дорожного движения

В соединениях и воинских частях Балтийского флота военнослужащими 261-й автомобильной инспекции (г. Балтийск), были организованы занятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на служебном и личном транспорте военнослужащих.

Заместитель начальника 261-й военной автомобильной инспекции Егор Сащенко отметил важность повышения эффективности работы органов военного управления и командиров всех степеней. Основная цель данного мероприятия заключается в предупреждении дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей.

С водителями проведены занятия, включающие сдачу зачетов на знание Правил дорожного движения и изучение требований безопасности при управлении автомобильной техникой. К занятиям были привлечены военнослужащие Балтийского флота, проходящие службу как по призыву, так и по контракту, в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.

Данные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности на дорогах и формированию ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения среди военнослужащих и гражданских лиц.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false