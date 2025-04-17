17.04.2025 (20:00)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения общеобразовательной школы № 4 имени героя Советского Союза П.Р. Мурашова посёлка Березовка Красноярского края приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Верни герою имя».

В рамках акции школьники приняли активное участие в благоустройстве территории Аллеи славы. Юные патриоты очистили от пыли памятники «Участникам боевых действий» и «Труженикам тыла за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах», а также убрали мусор и сухую листву на прилегающей территории. По окончании мероприятия, юнармейцы почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и возложили цветы.

Всероссийская акция «Верни герою имя» проходит во все субъектах, находящихся в зоне дислокации Центрального военного округа. Основная цель мероприятия патриотическое воспитание и побуждение юнармейцев к изучению истории Отечества, в том числе при благоустройстве памятников и монументов.

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