17.04.2025 (19:30)

Разведчики ЦВО уничтожили условного противника в ходе тренировки в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, обнаружили и уничтожили условного противника в лесистой местности в ходе тренировки.

По замыслу планового мероприятия боевой подготовки, военнослужащие при проведении разведывательно-поисковых действий при поддержке операторов БЛА в лесистом районе обнаружили опорный пункт условного противника.

Мобильные группы разведывательного подразделения, получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и живой силы «противника» выдвинулись в назначенный район. Прибыв в район выполнения учебно-боевой задачи используя автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», снайперские винтовки СВД и гранатометы РПГ-7В военнослужащие уничтожили замаскированный блиндаж, пулемётный расчёт и живую силу «противника».

При проведении тренировки особое внимание уделялось совершенствованию военнослужащими навыков ведения разведки с использованием специального оборудования для обнаружения путей подхода, подвоза снарядов, подходящих резервов «противника».

Практические действия проходили под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции (СВО).

Всего в мероприятии боевой подготовки приняли участие более 30 военнослужащих ЦВО.

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