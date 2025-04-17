17.04.2025 (19:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников Республики Татарстан

Военнослужащий – участник специальной военной операции с позывным «Аист» провёл урок мужества для учащихся средней общеобразовательной школы № 1 города Нурлат Республики Татарстан. Мероприятие прошло в рамках патриотического воспитания допризывной молодёжи.

В ходе мероприятия герой рассказал о своём боевом пути и решении связать свою жизнь со службой Родине. Кроме того, военнослужащий провёл параллель между Великой Отечественной войной и СВО, отметив, что современные защитники Отечества продолжают дело своих предков, уничтожая вновь поднявших голову последователей идеологий фашизма и нацизма.

Также участник спецоперации напомнил ребятам о важности сохранения исторической памяти, на примере подвигов советских и российских военнослужащий разобрал знамение понятий «мужество», «честь» и «отвага».

В завершении мероприятия ребята поблагодарили военнослужащего за мужество и отвагу, а после организовали мини-концерт. В ходе выступления школьники исполнили патриотические и лирические музыкальные композиции, стихотворения о войне, Родине и доме. Также военнослужащему вручили посылку с письмами для сослуживцев. В текстах писем дети благодарят защитников Отечества и выражают им добрые пожелания. Детские письма военнослужащий передаст в одну из ближайших командировок в зону проведения СВО.

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