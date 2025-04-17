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17.04.2025 (18:30)

Российские экипажи вертолетов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 отработали поиск и уничтожение условного противника в горах Таджикистана

Экипажи авиационной группы 201-й российской военной базы провели серию учебно-тренировочных полетов на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 в условиях высокогорья Таджикистана.

В ходе полетов экипажи успешно выполнили задачи по воздушной разведке, обнаружив и идентифицируя цели условного противника в труднодоступных горных районах.

На полигоне Самбули, в условиях сложного рельефа, экипажи отработали тактику действий на предельно малых высотах, выполнив условные пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по скоплениям техники и живой силе условного противника.

Особое внимание было уделено отработке навыков пилотирования в экстремальных условиях: прохождению узких горных ущелий, облету вершин и скальных участков, а также посадке на высокогорные площадки, расположенных на высоте до 3000 метров над уровнем моря. 

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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