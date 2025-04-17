17.04.2025 (18:00)

На Северный флот прибыла первая команда призывников

В главную базу Северного флота - город Североморск прибыла первая команда призывников в рамках весеннего 2025 года призыва граждан на военную службу. В числе новобранцев молодые люди из Мурманской и Архангельской областей.

По прибытию призывники направленны в пункт приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, где они будут проходить приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе.

Для молодого пополнения созданы все необходимые условия для их размещения и первичного военного обучения. Питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные.

В рамках текущего призыва на Северный флот также поступают военнослужащие, завершившие обучение в военно-учебных центрах МО РФ, в том числе Военно-Морского Флота. Среди них – специалисты боевых частей надводных кораблей, а также беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и другие.

Молодое пополнение, поступающее на Северный флот, не будет задействовано в специальной военной операции.

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