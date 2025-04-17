17.04.2025 (17:30)

Пожарные расчеты военной базы ЮВО в Армении ликвидировали условное возгорание в ходе плановой тренировки

С пожарными расчетами военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прошла плановая тренировка на территориях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Пожарные команды выполнили задачи по обнаружению и локализации очага условного возгорания, эвакуировали условно пострадавших и проверили системы оповещения с помощью современных средств связи.

На военной базе ЮВО в Армении в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся несколько полигонов, военный аэродром, а также военные городки и специальные объекты, расположенные в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах.

Тренировки пожарных команд военной базы ЮВО в Армении проводятся регулярно, позволяя поддерживать высокий уровень боеготовности расчетов, закрепляя слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.

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