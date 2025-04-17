17.04.2025 (17:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, проходят курс подготовки на полигоне ЮВО в Ростовской области

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проходят интенсивный курс боевой подготовки. Особое внимание уделяется привитию навыков умелого обращения с личным оружием, полному использованию его огневых возможностей в различных условиях обстановки.

В ходе обучения личный состав изучает принципы работы АК и его обслуживания, требования безопасности, порядок выверки прицела, правила и особенности прицеливания и ведения огня, способы определения дальности до цели, а также тактико-технические характеристики различных модификаций автомата Калашникова.

Кроме подготовки автомата к применению, военнослужащие обучаются способам удержания оружия при стрельбе в различных положениях и при передвижении ползком или бегом.

В завершении курса военнослужащие приступают к приведению оружия к нормальному бою с пристрелкой на небольших расстояниях.

Подготовка проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие совместно с инструкторами, участниками специальной военной операции (СВО) обучают личный состав.

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