17.04.2025 (16:30)

Военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО провели штурм здания на полигоне в Краснодарском крае

Военнослужащие мотострелковых подразделений, дислоцированных в Краснодарском крае, отработали навыки штурма здания на полигоне учебного центра Южного военного округа (ЮВО).

Согласно плану занятия, личному составу была поставлена задача занять трехэтажную постройку, уничтожив условного противника, оборудовавшего в ней свои огневые позиции. По приказу командира, мотострелки приступили к ее стремительному захвату, используя штатное стрелковое оружие АК-74. Для приближения условий тренировки к реальным боевым действиям использовались холостые патроны, учебные гранаты и другие средства имитации боя. Мотострелки успешно провели штурм и заняли оборону в захваченном здании.

Особое внимание в ходе выполнения задачи уделялось постоянному контакту военнослужащих между собой, грамотному передвижению и взаимному прикрытию.

Также были отработаны элементы тактической медицины. При проведении занятия, получая новые вводные, военнослужащие обучались оказывать себе первую помощь при ранении с использованием жгутов и турникетов.

Тренировки с целью повышения навыков тактической подготовки проводятся в учебном центре ЮВО офицерами из числа ветеранов современных боевых действий на регулярной основе

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