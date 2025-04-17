17.04.2025 (15:00)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 17 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Ольговка и Боровая Харьковской области.

Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карла Маркса, Зеленное Поле, Зеленый Кут и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 130 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино и Никольское Херсонской области.

Потери противника составили более 90 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

661 самолет,

283 вертолета,

52 293 беспилотных летательных аппарата,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 876 танков и других боевых бронированных машин,

1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

23 741 орудие полевой артиллерии и минометов,

34 203 единицы специальной военной автомобильной техники.

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