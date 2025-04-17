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17.04.2025 (14:15)

Расчет операторов ФПВ-дрона группировки войск «Запад» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области

Военнослужащими разведывательного подразделения 20 общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью разведывального БпЛА в лесистой местности в Харьковской области был выявлен замаскированный танк Т-64.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели с помощью фпв-дронов камикадзе.

Оператор ударного дрона, точным попаданием поразил бронетехнику спровоцировав возгорание боевой машины. Оператор дрона-разведчика проконтролировал процесс полного уничтожения танка противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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