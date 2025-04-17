17.04.2025 (13:40)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области: 16 апреля в 06.31 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ «Грайворон – Дорогощь» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

16 апреля в 14.39 в результате намеренного обстрела ВСУ выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

16 апреля в 15.32 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставался п. Красная Яруга.

17 апреля в 05.28 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставался п. Красная Яруга (26 точек поставки).

В Брянской области: 16 апреля в 20.58 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей н.п. Подывотье Севского района.

В Запорожской области: 17 апреля в 01.30 в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция 150 кВ «Куйбышево» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В Рязанской области: 17 апреля в 01.57 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Турлатово Рязанского района.

В Тверской области: 16 апреля в 13.56 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго». Без электроснабжения остались бытовые потребители в д. Юрьево Конаковского района.

В Курской области: 16 апреля в 18.50 в результате атаки БПЛА на электроподстанцию 35 кВ «Званное» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Глушковском районе (610 точек поставки).

В Тульской области: 17 апреля в 02.31 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулаэнерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в п. Первомайский, д. Подхожие Выселки, с. Шишлово Новомосковского района.

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