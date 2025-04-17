17.04.2025 (14:30)

В Ленинградской области военнослужащие ЛенВО приступили к слаживанию отделений

Военнослужащие мотострелковых, артиллерийских, разведывательных подразделений Ленинградского военного округа приступили к боевому слаживанию отделений.

Подразделения совершили марши на полигоны, где будут отработаны тактические приемы подразделений в наступательном, оборонительном бою и на марше.

Особое внимание будет уделено ведению боя в лесистой местности и в условиях городской застройки. Боевые группы выполнят оборудование огневых позиций для стрельбы из различных укрытий и фортификационных сооружений.

Данный этап завершится боевыми стрельбами отделений на войсковых стрельбищах как в дневное, так и ночное время суток.

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