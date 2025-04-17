17.04.2025 (13:45)

Участникам СВО вручили документы дополнительного профобразования и госнаграды в госпитале им. А.А. Вишневского



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участникам СВО вручили документы дополнительного профобразования и госнаграды в госпитале им. А.А. Вишневского

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе филиала № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции документы об окончании курса дополнительного профобразования.

Двадцать три выпускника получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах», а также очередные воинские звания. Полученные в центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

Кроме того, тридцати шести отличившимся военнослужащим за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга вручены государственные награды, в их числе восемь орденов «Мужества», медали «За храбрость», «Жукова», «Суворова», а также медали Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции».

Генерал армии Виктор Горемыкин от имени руководства Министерства обороны Российской Федерации поблагодарил и поздравил военнослужащих с заслуженными наградами.

«Сегодня самым важным приоритетным направлением в деятельности руководства страны, Вооруженных сил РФ является поддержка военнослужащих-участников специальной операции и членов их семей. Это решение всех вопросов, включая и реабилитацию, и дальнейшее прохождение военной службы офицерами, прапорщиками, солдатами, сержантами, получившими ранения. В этих целях здесь, в филиале госпиталя имени Вишневского, создан реабилитационно-образовательный центр, в котором наряду с лечением и протезированием вам предоставляется возможность пройти обучение и повысить свою квалификацию для прохождения дальнейшей военной службы на новых воинских должностях», – сказал заместитель главы военного ведомства.

«Вы - гордость России, гордость Вооруженных сил, гордость своих близких. Вы - настоящие защитники Отечества. Поздравляю с присвоением воинских званий. Это признание ваших заслуг. Это начало нового жизненного пути. Это очередная ступень в вашей карьере», - подчеркнул генерал армии Виктор Горемыкин.

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