Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2025 (13:30)

Гранатометчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа поразили учебные цели

Гранатометчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа поразили учебные цели на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В ходе занятий военнослужащие отработали тактику прикрытия войск на линии соприкосновения, которую, по легенде, прорвали танки и боевые машины пехоты условного врага. Подвижные и статичные мишени, имитирующие боевые машины противника, были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 40 км/ч.

Основной целью тренировки стала подготовка гранатометчиков к быстроменяющимся условиям современного боя. Также военнослужащие отработали маскировку позиций, ориентирование в сложной тактической обстановке, корректировку огня по беспилотному летательному аппарату для поражения быстродвижущихся целей.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false