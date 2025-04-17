17.04.2025 (13:30)
Гранатометчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа поразили учебные цели
Гранатометчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа поразили учебные цели на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.
В ходе занятий военнослужащие отработали тактику прикрытия войск на линии соприкосновения, которую, по легенде, прорвали танки и боевые машины пехоты условного врага. Подвижные и статичные мишени, имитирующие боевые машины противника, были размещены на расстоянии до 350 метров и двигались со скоростью до 40 км/ч.
Основной целью тренировки стала подготовка гранатометчиков к быстроменяющимся условиям современного боя. Также военнослужащие отработали маскировку позиций, ориентирование в сложной тактической обстановке, корректировку огня по беспилотному летательному аппарату для поражения быстродвижущихся целей.