17.04.2025 (13:15)

Первые военнослужащие призванные в рамках весенней компании 2025 года убыли в места прохождения службы из Военного комиссариата Ленинградской области

В военном комиссариате Ленинградской области в Санкт-Петербурге прошла первая отправка призывников для прохождения военной службы.

Перед официальной частью призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и профессиональный отбор. Кроме этого военнослужащим по призыву были вручены военные билеты, персональные электронные карты, военно-вещевое имущество.

Более 80 процентов из всего количества призывников, будут служить на территории Ленинградского военного округа, остальные будут проходить службу в частях других округов. Всего из Ленинградской области будут призваны порядка 1500 человек.

Силами комиссариата, для отправки военнослужащих по призыву в места прохождения службы, организуются автомобильные, железнодорожные, авиаперевозки. Военнослужащие военной полиции обеспечивают безопасность и предотвращают правонарушения при каждой отправке призывников.

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