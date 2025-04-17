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17.04.2025 (12:30)

Подразделения антитеррора Ленинградского военного округа провели гарнизонную тренировку

Подразделения антитеррора Ленинградского военного округа предотвратили условный захват заложников в военном городке и парке боевых машин в Ленинградской области.

По легенде тренировок группы «противника» при помощи бронемашин одновременно прорвались на территорию военного городка и парка боевых машин. Подразделения антитеррора оперативно отреагировали на опасность и выдвинулись в указанные районы.

Перед началом операции по освобождению «заложников» и ликвидации условных террористов военнослужащие скрытно уничтожили мишени, имитировавшие группы боевиков возле бронеавтомобилей, после чего провели штурм позиций «террористов» в помещениях и освободили условных заложников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Антитеррор
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