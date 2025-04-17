17.04.2025 (16:00)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Кирова

Военнослужащие военной комендатуры города Кирова провели урок мужества для учащихся средней общеобразовательной школы №2. Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) и в рамках патриотического воспитания молодёжи.

В ходе встречи со школьниками военные полицейские рассказали историю возникновения и становления комендатур в Советском Союзе, военнослужащих, проходящих в ней службу в годы ВОВ. Кроме того, военнослужащие рассказали и об особенностях своей службы, отметив, что, как и в годы войны военные полицейские стоят на страже безопасности и правопорядка не только военнослужащих, но и мирного населения.

В завершении мероприятия военнослужащие ответили на возникшие вопросы ребят, а также развернули выставку экипировки, вооружения и спецсредств. Каждый желающий смог примерить на себя элементы бронезащиты: каску и бронежилет, тем самым почувствовав себя в роли военного полицейского. По окончании ребята поблагодарили представителей военной комендатуры за уделённое время и поздравили защитников Отечества с наступающим Днём Победы.

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