17.04.2025 (15:30)

В Приамурье военнослужащие Восточного военного округа приступили к сдаче нормативов по физической подготовке

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае началась проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий за второй квартал учебного года.

В соответствии со своей возрастной группой, военнослужащие выполняют физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, ловкости, силе и выносливости, а именно: бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10х10, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре. Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра.

Приём нормативов обеспечивают инструкторы по физической подготовки и специалисты медицинской службы.

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