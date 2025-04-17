17.04.2025 (14:00)

В Приморском крае военнослужащие общевойскового объединения ВВО отработали стрельбу из 120-мм минометов «Сани»

Военнослужащие минометных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, отработали стрельбу из 120-мм минометов «Сани».

В ходе мероприятия, военнослужащие отрабатывали нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, а также по организации связи между расчетами.

Минометчики поразили цели, имитирующие бронетехнику, живую силу и позиции условного противника. Огонь ввелся как по открытым позициям, так и находящимся в укрытиях.

В этом минометчиками помогал расчет беспилотных летательных аппаратов, который наблюдал за результатами поражения целей и осуществлял корректировку огня. Также это позволило руководителям занятий наблюдать за точностью огневого поражения в режиме реального времени, и вносить соответствующие коррективы в процессе выполнения личным составом учебно-боевых задач.

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