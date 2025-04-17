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17.04.2025 (13:00)

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса ВВО поразили условного противника

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, выполнили боевые стрельбы из гранатометов на полигоне «Успеновский».

В ходе теоретических занятий военнослужащие изучили устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», а также типы применяемых к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.

Гранатометчики нанесли огневое поражение живой силе и легкобронированной технике на дистанции до 700 метров.

Также гранатометчики совершенствовали свои навыки в выборе и оборудовании огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

Особое внимание при проведении занятий уделялось попаданиям уязвимых мест бронированной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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