17.04.2025 (13:00)
На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса ВВО поразили условного противника
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, выполнили боевые стрельбы из гранатометов на полигоне «Успеновский».
В ходе теоретических занятий военнослужащие изучили устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», а также типы применяемых к ним боеприпасов и тактику действия номеров расчетов в условиях современного боя.
Гранатометчики нанесли огневое поражение живой силе и легкобронированной технике на дистанции до 700 метров.
Также гранатометчики совершенствовали свои навыки в выборе и оборудовании огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.
Особое внимание при проведении занятий уделялось попаданиям уязвимых мест бронированной техники.