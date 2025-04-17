17.04.2025 (12:00)

В Бурятии военнослужащие ВВО обезвредили самодельные взрывные устройства в ходе занятий на полигоне

С военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, прошли занятия на полигоне «Дивизионный» по установке и обезвреживанию растяжек.

Военнослужащие тренировались в установке, поиске и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции. Кроме того, инструкторы уделяли внимание основам создания минных полей, инженерных заграждений с использованием различных минно-взрывных устройств.

Также военнослужащие осваивали действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.

При проведении занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило – обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.

Помимо обезвреживания мин на полигонах, сапёры выполнили проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях с целью их преодоления военнослужащими и техникой.

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