17.04.2025 (11:00)

Летчики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Восток» нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ

Летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 в зоне ответственности группировки войск "Восток" нанесли удар по замаскированному в лесопосадке укрепрайону украинских националистов в районе населенного пункта Гуляй Поле на Запорожском направлении. Удар наносился по заданным координатам, полученным в ходе воздушной разведки операторов БпЛА. После применения авиационных средств поражения летчики Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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