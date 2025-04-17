17.04.2025 (10:30)

В Приморском крае экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели лётное тактическое учение

В Приморском крае в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) проведено лётное тактическое учение (ЛТУ).

В течение нескольких дней были отработаны задачи учебно-боевого применения самолётов Ил-38 и Ил-38Н, Ан-26, а также вертолётов Ка-29

и Ка-27 различных модификаций.

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н выполняли действия по поиску подводной лодки условного противника в морском полигоне Японского моря с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. В роли «вражеской» субмарины была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок Тихоокеанского флота.

Далее по условию учения экипажи вертолётов морской авиации отработали вывод сил из-под удара, а также элемент по перебазированию техники массовым разлётом на площадки «подскока», где личный состав произвёл маскировку авиационной техники на местности. Самолёты транспортной авиации осуществили погрузку личного состава и грузов с перебазированием на запасной аэродром.

На заключительном этапе учения спасательные вертолёты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.

Все эпизоды мероприятия обеспечивались постановкой маскирующих аэрозольных завес с использованием специальных машин.

В учении был задействован весь лётный и инженерно-технический состав полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

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