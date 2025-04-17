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17.04.2025 (10:00)

Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожил при помощи мины ТМ-62 вражеский опорный пункт в ходе освобождения населенного пункта Калиново в ДНР

Опорный пункт препятствовал продвижению штурмового подразделения, в нем был установлен крупнокалиберный пулемет и противотанковый ракетный комплекс, но смекалка и хитрость помогли российским бойцам уничтожить вражескую крепость.

По словам штурмовика с позывным «Кащей» хорошо подготовленная командованием подразделения операция позволила ему рано утром кратчайшим путём подобраться незамеченным к позиции ВСУ. Опорник, который на протяжении нескольких дней, обстреливался из миномёта, с наружи не охранялся. Истощённый враг заложил все входы и выходы из блиндажа мешками, чтобы исключить попадание в укрепление FPV-дронов и осколков от мин. Этой беспечностью и воспользовались штурмовики.

«Кащей» вплотную подобрался к подземному укрытию, подготовил противотанковую мину и забросил её в блиндаж. Взрывом укрепление и личный состав ВСУ были уничтожены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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