16.04.2025 (19:45)

Центральный академический театр Российской Армии запускает II Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы»

В преддверии 80-летия Великой Победы, Центральный академический театр Российской Армии запускает II Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы».

С 16 апреля по 8 мая 2025 года – именно столько в 1945 году длилась Берлинская наступательная операция, по итогам которой был взят Берлин и капитулировала фашистская Германия. Фестиваль объединит театры из разных регионов России в единое культурное пространство.

В дни проведения Фестиваля ежедневно будет публиковаться афиша, рассказывающая о спектаклях и премьерах театров-участников, повещённых Великой Отечественной войне. Всей страной мы проживём эти дни, с великой благодарностью вспоминая о подвиге нашего народа-победителя.

Логотип Фестиваля выполнен в форме звезды – это символ Победы, нашей Армии и форма здания Театра Армии.

В этом году среди городов-участников: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владивосток, Владимир, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Мичуринск, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Орёл, Оренбург, Орск, Пенза, Ростов-на-Дону, Саранск, Смоленск, Сургут, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Элиста, Якутск.

Кульминацией Фестиваля станет показ лучших спектаклей на сцене Центрального академического театра Российской Армии осенью 2025 года.

Впервые Фестиваль проходил с 16 апреля по 9 мая 2020 года в Театре Российской Армии и на сценах театров из 117 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Челябинск, Симферополь, Саратов, Екатеринбург, Мурманск, а также Донецк, Луганск и город Актубе (Казахстан).

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