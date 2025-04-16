16.04.2025 (20:15)

Военнослужащие ЦВО провели мини-парад у дома фронтовика в Республике Тува



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО провели мини-парад у дома фронтовика в Республике Тува

Военнослужащие военной комендатуры города Кызыла и гвардейского мотострелкового (горного) соединения Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва поздравили с наступающим Днём Победы и приближающимся 99-м днём рождения ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Георгия Васильевича Абросимова. Мини-парад был проведён во дворе дома, где проживает фронтовик.

В ходе мероприятия военнослужащие и другие почётные гости вручили Георгию Васильевичу поздравительный адрес, памятный подарок, а также поблагодарили за мужество и отвагу, проявленные в годы войны, поздравили с наступающими праздниками. Затем военный оркестр исполнил попурри на песни военных лет и песни Победы, после военнослужащие прошли торжественным маршем.

«Спасибо за то, что вы организовали такое мероприятие в честь Победы, в честь моего дня рождения, через несколько дней мне исполнится 99 лет. Я благодарю всех организаторов за организованное мероприятие. Спасибо большое всем и за все то, что вы делаете для меня. Спасибо», - сказал ветеран ВОВ Георгий Абросимов.

Фронтовик также добавил, что пока есть ещё время, нужно как можно больше общаться с ветеранами, чтобы, когда они все уйдут, никто не забыл о той страшной войне. В завершении мероприятия герой войны рассказал о своей фронтовой юности, мужестве и отваге товарищей, а также о том, как Советский Союз возвращался к мирной жизни после Великой Победы. Также ветеран поздравил гостей с наступающими праздниками.

Справочно:

Абросимов Георгий Васильевич родился 21 апреля 1926 года в поселке Бай-Хаак Тандинского района ТНР. В 1943 году был призван на военную службу в ряды Красной Армии.

В августе 1944 года его направили на 3-ий Белорусский фронт, где он воевал в составе 54 гвардейской стрелковой дивизии, 163 гвардейском стрелковом полку артиллеристом. Он принимал участие в освобождении территории Калининградской области от фашистских захватчиков. В январе 1945 года Георгий Васильевич получил ранение и в течение 9 месяцев проходил лечение в военном госпитале города Ижевска. После выздоровления его направили для дальнейшего прохождения службы в строевую часть учебно-танкового полка, расположенного в Свердловской области, а затем на Дальний Восток. В 1950 году он был демобилизован и вернулся на родину. За свои боевые заслуги Георгий Васильевич был награжден: медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны». После окончания военной службы он продолжил обучение и получил специальность «агроном». До 1959 года работал в посёлке Сосновка Тандинского района, где был избран секретарём партийной организации. С 1960 года продолжил трудовую деятельность в городе Кызыле, работая в средних школах № 6 и № 10. В возрасте 60 лет он вышел на заслуженный отдых. Георгий Васильевич воспитал троих сыновей и продолжает воспитывать восьмерых внуков и 15 правнуков.

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